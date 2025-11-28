Пакистан привержен развитию всеобъемлющего партнерства с Россией

ИСЛАМАБАД, 28 ноября. /ТАСС/. Пакистан заинтересован в дальнейшем развитии всеобъемлющего партнерства с Россией и будет стремиться к выполнению договоренностей, достигнутых в ходе заседания российско-пакистанской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом заявил официальный представитель МИД Пакистана Тахир Андраби.

"Мы крайне заинтересованы в выполнении каждой договоренности [в рамках межправкомиссии], - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об итогах прошедшего заседания. - У нас очень хорошее, всеобъемлющее партнерство с Россией, которое мы продолжим развивать в будущем".

По словам Андраби, сотрудничество между двумя странами имеет значительный потенциал не только в рамках реализации достигнутых в ходе последних консультаций соглашений, но и в рамках выдвинутых ранее инициатив. "Мы с нетерпением ждем продолжения очень позитивного обмена мнениями с нашими российскими друзьями по этим вопросам", - добавил он.

Представитель внешнеполитического ведомства Пакистана также напомнил о состоявшихся на полях заседания совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встречах главы МИД Пакистана Исхака Дара с российским руководством, в частности с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе этих контактов стороны подробно обсудили вопросы, касающиеся глобальной и региональной безопасности, а также экономического взаимодействия, отметил Андраби.

С 25 по 27 ноября в Исламабаде прошло 10-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева и его пакистанского коллеги Аваиса Легари. По итогам встреч стороны подписали ряд документов, направленных на развитие двустороннего экономического сотрудничества, в том числе меморандумы о взаимопонимании между антимонопольными ведомствами и органами по стандартизации двух стран.