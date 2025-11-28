Мерц проведет переговоры с Нетаньяху в Израиле 7 декабря
Редакция сайта ТАСС
12:11
БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц 6-7 декабря посетит Израиль, где проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналистам в Берлине представитель правительства ФРГ Штеффен Майер.
Встреча Мерца с Нетаньяху запланирована на 7 декабря.
"Наряду с двусторонними отношениями в центре внимания будет находиться дальнейшая стабилизация перемирия в Газе, а также другие международные темы", - отметил Майер.
Канцлер также посетит мемориальный комплекс "Яд Вашем", встретится с представителями гражданского общества Израиля.