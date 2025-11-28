Мерц проведет переговоры с Нетаньяху в Израиле 7 декабря

В частности, стороны обсудят дальнейшую стабилизацию перемирия в Газе

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц 6-7 декабря посетит Израиль, где проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналистам в Берлине представитель правительства ФРГ Штеффен Майер.

Встреча Мерца с Нетаньяху запланирована на 7 декабря.

"Наряду с двусторонними отношениями в центре внимания будет находиться дальнейшая стабилизация перемирия в Газе, а также другие международные темы", - отметил Майер.

Канцлер также посетит мемориальный комплекс "Яд Вашем", встретится с представителями гражданского общества Израиля.