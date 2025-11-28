Финляндия может запустить спутники для контроля границы с Россией

Компания Kuva Space планирует развернуть новую технологию к 2027 году

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 28 ноября. /ТАСС/. Финляндия планирует с 2027 года использовать спутники, способные делать высокоточные снимки, для контроля зоны возле границы с Россией, чтобы сократить в будущем государственные расходы. Об этом сообщила проводящая эмиссию акций производителя спутников инвестиционная компания Springvest на своем сайте.

Финская технологическая компания Kuva Space планирует развернуть новую технологию к 2027 году. По утверждениям разработчиков, стоимость использования спутниковых данных на восточной границе Финляндии и в радиусе 150 км к востоку от нее составит "лишь малую часть годового бюджета, выделяемого на контроль за приграничными территориями". Только дополнительное финансирование приграничных служб составляло несколько десятков миллионов евро. В публикации также отмечается, что Евросоюз дополнительно предоставил Финляндии около €50 млн на контроль за границей.

Руководитель компании-производителя Яркко Антила заявил, что использование высокоточных, или гиперспектральных спутников позволит ежедневно фиксировать информацию о замаскированных объектах и расшифровывать ее без дополнительных знаний. Как утверждается в публикации, такой вид наблюдения может предоставить более точные данные по сравнению с традиционным спутниковым оборудованием.