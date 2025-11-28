В Польше объявили в розыск украинцев, обвиняемых в подрыве железнодорожных путей

Кроме того, их подозревают в шпионаже

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Польская полиция объявила в розыск двух граждан Украины, обвиняемых в подрыве железнодорожных путей на востоке Польши.

"Полиция разыскивает лиц, в отношении которых выданы ордера на арест Мазовецким отделением Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве в связи с подозрением в шпионаже и совершении преступления террористического характера: Евгения Иванова и Александра Кононова", - говорится в сообщении полиции Варшавы в X.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. Устроившие, по версии следствия, подрыв путей граждане Украины покинули польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией.