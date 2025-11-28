МИД Турции назвал удары Израиля по Сирии нарушением суверенитета республики

Официальный представитель ведомства Онджу Кечели заявил, что еврейское государство создает угрозу мирному населению и стабильности в регионе

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Удары ВС Израиля по населенному пункту Бейт-Джан в сирийской провинции Дамаск являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

"Израиль в очередной раз продемонстрировал, что его действия направлены на разрушение Сирии, совершив нападения на город Бейт-Джан в пригороде Дамаска. Несмотря на то, что со стороны Сирии не исходит угрозы в отношении Израиля, он своими военными операциями нарушает суверенитет и территориальную целостность Сирии, создавая угрозу мирному населению и стабильности в регионе", - говорится в заявлении Кечели.

Дипломат указал, что "атаки Израиля, направленные на то, чтобы воспрепятствовать усилиям сирийского правительства и народа по обеспечению безопасности, процветания и мира в стране, должны быть немедленно прекращены". "На всех ответственных членах международного сообщества лежит эта обязанность", - добавил он.

Ранее телеканал Syria TV информировал о нанесении израильской армией авиа- и артиллерийских ударов по поселку Бейт-Джан, в результате чего по меньшей мере 13 человек погибли, еще не менее 25, в том числе женщины и дети, получили ранения различной степени тяжести. Сообщалось, что на территорию населенного пункта также проник израильский военный патруль, произошли стычки между ним и местным населением. Утверждалось, что в ходе рейда израильские военнослужащие задержали трех человек.