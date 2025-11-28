Белоруссия требует от Литвы предоставить данные о ситуации на Игналинской АЭС

В белорусском МИД отметили, что факт отсутствия информации выглядит особенно циничным на фоне постоянных требований республики о так называемой прозрачности в отношении Белорусской АЭС

МИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от литовской стороны немедленно предоставить полные данные о произошедшем 25 ноября инциденте на Игналинской АЭС.

"Несмотря на действующие межправительственное соглашение, договоры между соответствующими регуляторами двух стран в области безопасности, а также по линии органов по чрезвычайным ситуациям об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности, до настоящего времени не получена официальная информация о данном инциденте", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД Белоруссии отметили, что факт ее отсутствия выглядит особенно циничным на фоне постоянных требований Литвы о так называемой прозрачности в отношении Белорусской АЭС. "Мы наблюдаем классические двойные стандарты: к другим - максимальные требования по вымышленным ситуациям, к себе - полное отсутствие ответственности. Мы требуем от Литвы немедленного предоставления полных данных об инциденте на Игналинской АЭС и в целом строгого соблюдения всех взятых на себя обязательств", - подчеркнули в министерстве.

Там также обратили внимание, что в духе доброй воли, как предписывают двусторонние обязательства, МЧС Белоруссии оперативно направило в адрес литовских коллег предложение об оказании белорусскими специалистами необходимой помощи. "Однако ответа не последовало. Данный случай - не эпизодическое упущение, а проявление укоренившейся практики. Литовская сторона демонстрирует системное пренебрежение своими международными обязательствами, совсем недавно проявившееся также при закрытии погранпереходов на белорусско-литовской границе", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

Пожар на Ингалинской АЭС произошел во вторник, возгорание оперативно потушили. В результате инцидента никто не пострадал. АЭС расположена в четырех километрах от границы Белоруссии.