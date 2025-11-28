Сийярто: Путин назвал Будапешт местом возможного мирного саммита

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии имел в виду встречу президента России и американского лидера Дональда Трампа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил от президента России Владимира Путина заверения в том, что если мирный саммит по Украине состоится, то он состоится в Будапеште. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, присутствовавший на переговорах лидеров двух стран в Кремле.

"Президент России заверил нас, что если мирный саммит состоится, то он, несомненно, состоится в Будапеште", - сказал глава МИД в эфире телеканала М1. Сийярто имел в виду предварительную договоренность между Путиным и президентом США Дональдом Трампом провести свою новую встречу в столице Венгрии при наличии условий для достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.