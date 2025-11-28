"Хезболлах" отреагирует на убийство своего командира

Генеральный секретарь организации шейх Наим Касем заявил, что преступление стало вопиющим актом агрессии

БЕЙРУТ, 28 ноября. /ТАСС/. Шиитское движение "Хезболлах" сохраняет за собой право ответить на убийство Израилем начальника штаба своих вооруженных отрядов Хайсама Али Табтабауи. Об этом заявил генеральный секретарь организации шейх Наим Касем в обращении к своим сторонникам, которое транслировал телеканал NBN.

"Считаем это преступление вопиющим актом агрессии и имеем право на него отреагировать в подходящий момент, - указал шиитский политик. - Мы определим время, когда это произойдет".

Он сообщил, что Табтабауи было поручено на последнем этапе командовать всеми силами сопротивления. Касем назвал убийство начальника штаба большой потерей для "Хезболлах", учитывая его военный опыт.

"Он (Табтабауи - прим. ТАСС) был подлинным мастером битвы, тщательно планировал операции, координировал огонь и запуски беспилотников", - подчеркнул генсек.

Израильские ВВС ликвидировали начальника штаба "Хезболлах" 23 ноября в квартале Харет-Хорейк на южной окраине Бейрута, вместе с ним погибли еще четыре командира.

По сведениям портала Elnashra, Табтабауи ранее руководил спецподразделениями шиитских бойцов в Сирии и Йемене. В августе 2024 года он сменил военного руководителя движения Фуада Шокра, который погиб при израильском авианалете. С тех пор на Табтабауи было совершено две попытки покушения. Шиитский командир был включен в список опасных международных террористов, США объявили вознаграждение в $5 млн за информацию, которая поможет его поимке.