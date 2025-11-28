В ОЗХО оценят условия для полного восстановления членства Сирии в организации

Решение связано прежде всего с возобновлением взаимодействия нового руководства страны с техсекретариатом организации

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 28 ноября. /ТАСС/. Конференция государств - участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) поручила Исполнительному совету рассмотреть вопрос о восстановлении всех прав Сирийской Арабской Республики в рамках Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Об этом говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что такое решение связано прежде всего с возобновлением взаимодействия нового руководства Сирии с техсекретариатом ОЗХО. В ближайшем будущем Исполнительный совет должен будет оценить выполнение Сирией обязательств по КЗХО и на последующих заседаниях принять решение о возврате Дамаску всех прав члена организации, приостановленных в 2021 году. Тогда сирийская сторона была ограничена в участии в ряде процедурных механизмов. По приведенной в документе оценке гендиректора ОЗХО Фернандо Ариаса, принятое решение позволит продвинуть работу по сирийскому досье "с учетом достигнутого прогресса".

При этом в документе вновь воспроизводятся выводы, о политизированности и неподтвержденности которых Россия уже неоднократно заявляла. В частности, утверждения о "неполноте" декларации сирийской стороны и якобы доказанных фактах применения химоружия правительственными силами. Уточняется, что после визита Ариаса в Дамаск в феврале 2025 года сотрудники техсекретариата совершили ряд поездок в Сирию, включая посещение объектов, проведение интервью и сбор документации. Новые сирийские власти, по данным ОЗХО, выразили готовность к взаимодействию и признали необходимость исполнения всех положений конвенции.

24 ноября заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский в своем выступлении на 30-й ежегодной конференции государств - участников ОЗХО заявил, что Москва приветствует курс на нормализацию ситуации вокруг сирийского химического досье. Он подчеркнул, что урегулирование оставшихся вопросов по сирийскому досье должно проходить в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

КЗХО вступила в силу для Сирии 14 октября 2013 года. В течение 30 дней после этого страна представила первоначальную декларацию о своей химической программе. Однако в ОЗХО посчитали документ неполным и неточным. В связи с этим при организации была создана специальная группа, которая до сих пор работает над устранением пробелов и несоответствий в первоначальной декларации.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года он объявил себя исполняющим обязанности руководителя государства в течение переходного периода, который продлится от четырех до пяти лет.