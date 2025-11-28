Макрон считает, что французам нужно готовиться к информационной гибридной войне

В то же время президент Франции полагает, что "бояться этого не нужно"

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Teresa Suarez, Pool via AP

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что страна должна быть готова к информационной гибридной войне.

"Думаю ли я, что на нас завтра нападет Россия? Нет. Но я думаю, что есть информационная война, или, как ее еще называют, гибридная война, и мы должны готовиться", - сказал Макрон на встрече с читателями региональной прессы в коммуне Миркур (департамент Вогезы на востоке страны). Его выступление транслировалось на странице Елисейского дворца в X.

В то же время Макрон полагает, что "бояться этого не нужно".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. По его словам, те, кто выступает с утверждениями, что Россия может напасть на Европу, являются жуликами.