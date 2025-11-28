Трамп отменил действия всех указов, подписанных Байденом с применением автопера

Президент США заявил, что это примерно 92% документов, подписанных бывшим главой государства

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп аннулировал действие всех приказов, подписанных его предшественником Джо Байденом с применением автопера - автоматического устройства для подписи документов.

"Любые документы, подписанные сонным Джо Байденом с применением автопера, то есть примерно 92% из них, с этого момента прекращают свое действие и более не имеют силы. Применение автопера запрещено в случае, если разрешение на это не давал непосредственно президент Соединенных Штатов", - написал Трамп в Truth Social.

По словам американского лидера, "радикальные левые демократы" фактически "забрали у Байдена президентские полномочия". "В связи с этим я отменяю все указы и любые другие [документы], которые не были подписаны непосредственно лживым Джо Байденом, потому что люди, управлявшие автопером, действовали незаконно", - отметил Трамп. "Джо Байден не был включен в процесс применения автопера, а если он скажет обратное, против него будут выдвинуты обвинения в лжесвидетельствовании", - заявил глава Белого дома.

Трамп неоднократно заявлял, что Байден не подписывал документы сам и что его окружение прибегало к использованию автопера. Он в том числе выражал мнение, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая своих родственников, не имеют юридической силы, так как были подписаны автопером без ведома экс-президента. Ранее Байден в интервью газете The New York Times признал, что при подписании указов о помиловании от его имени использовалось автоперо, утверждая при этом, что все решения о помиловании были приняты им лично, а прибегнуть к автоподписи пришлось из-за большого количества документов. В июле Белый дом инициировал расследование по поводу использования автопера бывшим американским лидером.