Депутат Рады: с Украины с конца августа выехали 121 тыс. молодых мужчин

Власти должны были организовать "правильную, качественную мобилизацию", чтобы этого не произошло, считает Роман Костенко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Уже 121 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно покинули Украину через границу с Польшей. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он назвал преступным разрешение на выезд для этой категории граждан, вступившее в силу в конце августа. "Когда нам говорят поляки, что через нашу границу проехали 121 тыс. молодых людей, которые могут работать и поддержать нас, то у меня как у государственного деятеля есть вопрос - а на кого мы тогда рассчитываем, если мы весь цвет нации выпускаем?" - возмутился он в эфире YouTube-канала "Говорит великий Львов".

По его словам, "это очень неправильно". Костенко добавил, что вместо этого власти должны были бы организовать "правильную, качественную мобилизацию" и военную подготовку. "На фронте ситуация сложная", - подытожил он.

Ранее экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров заявил ТАСС, что киевский режим может в ближайшее время снизить возраст мобилизации и снова запретить выезд для мужчин от 18 до 22 лет включительно. По его словам, Владимир Зеленский решил открыть границы для молодежи исключительно для того, чтобы поднять свой пошатнувшийся рейтинг.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 года возраст призыва был снижен до 25 лет. Украинские власти пытаются восполнить потери в рядах ВСУ любыми способами, в этой связи в стране периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. В феврале этого года Минобороны Украины по инициативе Зеленского объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые контракты для молодежи билетом в один конец.