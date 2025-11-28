Трамп помиловал экс-президента Гондураса Эрнандеса

Хуана Орландо Эрнандеса ранее приговорили к 45 годам заключения по обвинению в контрабанде наркотиков

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, приговоренного к 45 годам тюремного заключения за наркоторговлю.

"Я объявлю о полном и окончательном помиловании бывшего президента [Гондураса] Хуана Орландо Эрнандеса, с которым, по словам многих уважаемых мною людей, обошлись очень жестоко и несправедливо", - написал Трамп в Truth Social. Американский лидер выразил мнение, что Гондурас находится на пути к политическому и финансовому успеху.

27 июня 2024 года Министерство юстиции США сообщило о том, что суд в Нью-Йорке приговорил экс-президента Гондураса Эрнандеса к тюремному заключению на срок 45 лет по обвинению в контрабанде наркотиков.