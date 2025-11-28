Bloomberg: Умеров и Кислица отправятся в США для обсуждения плана по Украине

Поездка состоится в непростое для Киева время, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров войдут в состав делегации, которая отправится в США для обсуждения американского плана по украинскому урегулированию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, Умеров и Кислица встретятся во Флориде со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Агентство отмечает, что поездка украинской делегации состоится в непростое для Киева время, когда "Владимир Зеленский столкнулся с ростом давления в стране из-за коррупционного скандала", а его "ближайший союзник и главный помощник" Андрей Ермак подал в отставку.

Ранее журналист британской газеты Financial Times (FT) Кристофер Миллер сообщил, что встреча Умерова с Уиткоффом и Кушнером состоится в эти выходные в Майами (штат Флорида).

28 ноября портал Axios проинформировал, что отставка руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака произошла за день до его планировавшейся поездки в США для переговоров с Уиткоффом и Кушнером. В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.