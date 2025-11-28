Экс-помощник Трампа призвал арестовать Зеленского

Ближайшее коррумпированное окружение Владимира Зеленского также должно быть арестовано, считает Майкл Флинн

Экс-помощник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн © Mike Lang/ Sarasota Herald-Tribune via AP, Pool

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и его коррумпированное ближайшее окружение должны быть арестованы. Такое мнение выразил генерал-лейтенант Сухопутных войск США в отставке Майкл Флинн, занимавший пост помощника американского лидера по национальной безопасности в первый президентский срок Дональда Трампа.

"Главного неудачника Зеленского и его коррумпированное ближайшее окружение необходимо арестовать. Следует расследовать длившееся годами мошенничество, растраты и злоупотребление властью, должны быть возвращены десятки миллиардов долларов, которые были украдены", - написал он в X.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием. Вечером Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом.