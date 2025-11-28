Орбан оценил итоги переговоров с Путиным в Москве как успешные

Главная цель визита венгерского премьера достигнута, электроснабжение Венгрии останется надежным

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Vladimir Voronin

БУДАПЕШТ, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан расценил итоги своей встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 ноября в Кремле как успешные.

"Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отправляясь 28 ноября в Москву, Орбан отмечал, что считает главной целью своего визита получение гарантий бесперебойного снабжения Венгрии российскими энергоносителями. "Нефть и газ поступают в Венгрию по трубопроводам из России, и эти поставки имеют ключевое значение для нашей энергетической безопасности", - пояснил премьер.

Сопровождавший его в поездке глава венгерского МИД Петер Сийярто, подводя итоги переговоров в Кремле, отметил, что поставленная цель была достигнута. По его словам, Путин заверил Орбана, что "Россия выполнит свои контрактные обязательства по поставкам как природного газа, так и нефти". "Согласованные объемы будут поступать в Венгрию в необходимые сроки", - сказал министр.

Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти из России по трубопроводу "Дружба", а газа - по "Турецкому потоку". Перед поездкой в Москву Сийярто отмечал, что в 2025 году в Венгрию из РФ поступило 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд кубометров природного газа.