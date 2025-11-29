Глава Пентагона заявил, что США "только начали убивать" членов наркокартелей

По его словам, экс-президент США Джо Байден "потворствовал террористам"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что вооруженные силы страны "только начали" уничтожать членов группировок, занимающихся контрабандой наркотиков.

"Мы только начали убивать наркотеррористов", - написал он в X. "Как обычно, лживые медиа публикуют все более выдуманные, провокационные и унизительные материалы, чтобы дискредитировать наших невероятных воинов, которые сражаются для защиты родины", - добавил глава Пентагона в другом сообщении. По его словам, 46-й президент США Джо Байден "потворствовал террористам, а мы их убиваем". "Наши текущие операции в Карибском бассейне являются законными как по американскому, так и по международному праву", - резюмировал Хегсет.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Президент США Дональд Трамп дал разрешение ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики.