Белый дом создал доску позора СМИ, пойманных на ложных новостях

В перечень попали The Washington Post, Axios и телеканал CNN

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа создала на официальном сайте Белого дома виртуальную доску позора с перечислением СМИ, пойманных властями на публикации новостей, вводящих в заблуждение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Администрация Трампа привлекает к ответственности за фейковые новости, как никогда раньше", - написала она в X.

В появившемся на сайте Белого дома разделе указаны журналисты и публикации, из-за которых СМИ попали в перечень. Среди них газета The Washington Post, портал Axios и телеканал CNN.