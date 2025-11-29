Politico: комик Зеленский остался без продюсера накануне переговоров с США

Украинские комментаторы называли ушедшего в отставку премьер-министра Украины Ермака продюсером Зеленского, отмечает издание

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский в свете отставки руководителя своего офиса Андрея Ермака остался без "продюсера" буквально накануне очередных переговоров по американскому плану урегулирования на Украине. Такое мнение выразило европейское издание Politico.

"Многие украинские комментаторы называли Ермака продюсером в правящем дуэте, в котором бывший телевизионный комик <...> Зеленский играл главную роль", - говорится в публикации. "Теперь Зеленский остался без своего продюсера во время подготовки к чреватым непредсказуемыми последствиями переговорам с президентом США Дональдом Трампом по сеющему раздор (между западными странами - прим. ТАСС) плану прекращения войны на Украине", - продолжает издание. Оно напоминает, что зима наступает, а войска РФ наращивают свое преимущество в Донбассе.

Газета называет Ермака "зеленым кардиналом" украинской власти за цвет его псевдовоенных костюмов, которые ввел в моду Зеленский. Politico также считает, что на Украине "не будут сильно скорбеть" по Ермаку, поскольку чрезмерная концентрация власти в его руках вызывала "глубокое разочарование как на Украине, так и среди ее западных партнеров".

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки Ермака. 28 ноября стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.