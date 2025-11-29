China Daily: Брюссель пошел на уступки Вашингтону в обмен на безопасность

Такой подход не сможет решить фундаментальные проблемы, отметила эксперт Янь Сяосяо, научный сотрудник Института международных отношений Шанхайской академии общественных наук

ШАНХАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Евросоюз принял тарифную политику Вашингтона и пошел на уступки в обмен на обещанную безопасность. Такое мнение выразила научный сотрудник Института международных отношений Шанхайской академии общественных наук Янь Сяосяо.

"Давние структурные противоречия в торговле сформировали экономические отношения между США и ЕС, поскольку безопасность Европы по-прежнему зависит от США, Брюссель пошел на уступки, обменяв экономические интересы на гарантии безопасности, - приводит ее слова газета China Daily. - Этот подход может временно урегулировать споры и напряженность, но он не способен решить фундаментальные проблемы".

Она добавила, что регулирование Евросоюзом цифрового рынка является важнейшей опорой стремления ЕС к цифровому суверенитету и стратегической автономии. По ее словам, регулирование этой сферы "никогда не будет с легкостью вынесено в качестве козыря на стол переговоров" с США.

Директор Центра изучения китайско-европейских отношений при Фуданьском университете Цзянь Цзюньбо сказал изданию, что при введении пошлин в отношении ЕС администрация Трампа не учитывала политические и стратегические интересы объединения. Он считает, что Вашингтон руководствовался исключительно национальными интересами США. "Это создало раскол между двумя сторонами, который трудно преодолеть", - сказал Цзянь Цзюньбо. Он указал, что Вашингтону необходимы пошлины для защиты своей внутренней промышленности, "это ключевой мотив, лежащий в основе стратегии высоких пошлин президента Трампа".

24 ноября состоялась встреча представителей США и ЕС по неразрешенным торговым вопросам. Министр торговли США Говард Лютник заявил, что Вашингтон может снизить пошлины на сталь и алюминий из ЕС, если Брюссель согласится облегчить регулирование цифрового сектора. Вашингтон считает законы сообщества, касающиеся цифровых услуг и рынков, дискриминационными, поскольку практически "все крупные технологические платформы, которые они регулируют, такие как Microsoft, Google или Amazon, являются американскими".

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия обещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.