На Украине Емельяна Пугачева признали причастным к "российскому империализму"

Местные власти обязаны "декоммунизировать" и убрать из публичного пространства на территории страны объекты, связанные с именем предводителя крестьянского восстания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Предводитель крестьянского восстания в Российской империи Емельян Пугачев признан на Украине символом пропаганды "российского империализма". Об этом свидетельствуют данные украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

Местные власти обязаны "декоммунизировать" и убрать из публичного пространства на территории страны объекты, связанные с его именем.

Пугачев - донской казак, выдававший себя за спасшегося императора Петра III. Под предводительством Пугачева в 1773-1775 годах произошло крупнейшее крестьянское восстание в истории России.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.