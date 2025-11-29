На Украине за год задекларировали более 15 тыс. единиц оружия

При этом добровольно сдано государству всего 398 единиц, из них 171 автомат и пулемет, сообщает "Судебно-юридическая газета"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Граждане Украины за год действия закона о добровольном декларировании оружия (вступил в силу 25 ноября 2024 года) задекларировали свыше 15 тыс. единиц оружия, а сдали не более 400. Об этом сообщает украинская "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на статистику МВД страны.

Отмечается, в частности, что более 13,7 тыс. граждан обратились в полицию с сообщениями о найденном оружии, в общей сложности его было задекларировано более 15 тыс. единиц, а также 7,7 млн боеприпасов. При этом, однако, добровольно сдано государству всего 398 единиц оружия, из них 171 автомат и пулемет. Украинцы также сдали всего более 68,3 тыс. боеприпасов.

Больше всего обращений в полицию о найденном оружии поступило из прифронтовых регионов и Киева.

Закон на Украине позволяет легально хранить задекларированное оружие до завершения военного положения и освобождает граждан от уголовной ответственности, если они добровольно уведомили о нем государство.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать оружие всем желающим. Как сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.