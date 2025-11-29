Журналист Economist: Буданов будет участвовать в переговорах с США

Оливер Кэрролл отметил, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины летит в Соединенные Штаты

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) примет в выходные дни участие в переговорах с представителями вашингтонской администрации по урегулированию конфликта. Об этом написал в X корреспондент британского журнала The Economist Оливер Кэрролл.

"Мне сообщили, что генерал Буданов летит в США. Возможно, в качестве главы делегации, но эта информация нуждается в подтверждении. По всей видимости, переговоры состоятся", - отметил он.

28 ноября портал Axios сообщил, что отставка руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака произошла за день до его планировавшейся поездки в США для встреч со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. По сведениям агентства Bloomberg, в состав украинской делегации войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Согласно данным газеты Financial Times, переговоры пройдут в Майами (штат Флорида).

В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов устроили обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.