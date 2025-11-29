Орбан: Украина должна быть "буферным государством" после завершения конфликта

Премьер-министр Венгрии отметил, что в рамках такого решения НАТО и Россия должны договориться "о численности и оснащении ограниченных украинских вооруженных сил, которым разрешено действовать в буферной зоне"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что Украина должна продолжать существовать после завершения конфликта максимум как "буферное государство" между Россией и НАТО.

"Единственно возможное долгосрочное решение заключается в том, чтобы послевоенный порядок основывался на фундаментальном принципе, согласно которому Украина становится буферным государством, которым она когда-то была. Россия сохраняет за собой территорию, согласованную на международной мирной конференции, а все к западу от этой линии - вплоть до восточной границы НАТО - составляет территорию украинского государства, которое вновь станет буферным", - заявил он в интервью газете Welt am Sonntag.

Как считает венгерский премьер, в рамках такого решения НАТО и Россия должны договориться "о численности и оснащении ограниченных украинских вооруженных сил, которым разрешено действовать в буферной зоне". "[Также] обе стороны предоставляют гарантии того, что никто не подчинит это буферное государство своей власти", - добавил он. "Это вопрос переговоров, международное право предоставляет инструменты для создания такой системы гарантий", - заключил Орбан.

28 ноября президент России Владимир Путин и Орбан провели переговоры в Москве. Прошедшая в Кремле встреча Путина как президента и Орбана как премьера стала 13-й для руководителей двух стран и 3-й с начала СВО. Кроме того, Путин и Орбан активно поддерживают телефонный контакт.