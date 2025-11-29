Мадуро: народ Палестины имеет право на свободу

Президент Венесуэлы подчеркнул, что "пришло время, когда международное сообщество должно гарантировать права палестинского народа"

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 29 ноября. /ТАСС/. Палестинский народ имеет право на независимое государство, свободу и подлинный мир. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем Telegram-канале в Международный день солидарности с палестинским народом.

"Мировое сообщество единодушно считает, что палестинский народ имеет право на свободу, мир и жизнь. Венесуэла выступает за то, чтобы недавнее перемирие превратилось в подлинный справедливый мир, которого заслуживает палестинский народ, с возмещением ущерба за геноцид и гарантией полного права на независимое государство", - указал Мадуро.

Президент подчеркнул, что "пришло время, когда международное сообщество должно гарантировать права палестинского народа".

Международный день солидарности с палестинским народом отмечается 29 ноября. Он был учрежден ГА ООН 2 декабря 1977 года с целью объединения усилий международного сообщества, направленных на обеспечение права палестинского народа на получение государственной независимости и возвращение беженцев. Дата 29 ноября выбрана в связи с тем, что в этот день в 1947 году ГА ООН приняла резолюцию 181 о создании на палестинской территории двух государств - арабского и еврейского - с сохранением особого статуса Иерусалима.