Кандидат на пост главы МИД Чехии заявил, что подход нового кабмина к Украине не изменится

Петр Мацинка подчеркнул необходимость урегулирования конфликта

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 29 ноября. /ТАСС/. Подход нового правительства Чехии к ситуации на Украине не будет значительно отличаться от политики уходящего в отставку кабмина премьер-министра Петра Фиалы. Об этом заявил кандидат в министры иностранных дел республики Петр Мацинка.

"Подход нового правительства к Украине не будет, думаю, столь иным", как это прогнозируют некоторые эксперты, указал Мацинка в эфире телеканала Nova. По его мнению, политика формируемого кабинета не будет значительно отличаться "от [подхода] уходящего в отставку кабмина Петра Фиалы".

Мацинка подчеркнул необходимость урегулирования конфликта на Украине. "Мы (формируемое правительство - прим. ТАСС) хотим делать ударение [на необходимости] дипломатических переговоров, что, к счастью, сейчас происходит", - сказал кандидат на пост главы МИД.

Если конфликт не удастся прекратить, то он, по словам Мацинки, "может продолжаться длительное время, погибнут миллионы человек, возникнет огромный материальный ущерб и [он обернется] опустошением Украины". Запад, по мнению политика, способен предоставить Киеву эффективные гарантии безопасности, которые компенсируют его возможный отказ от достижения членства в НАТО.

Комментируя осуществляемую в рамках чешской инициативы поставку артиллерийских снарядов на Украину, Мацинка сказал: "У меня не возникает никакой большой проблемы по поводу ее продолжения каким-то образом, но сначала нужно этот [вопрос обсудить]". С реализацией этой инициативы, по его словам, существует много неясностей.

Коалиционное правительство формируют победившие на парламентских выборах в Чехии политические движения АNО ("Акция недовольных граждан"), SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты". Ожидается, что новый кабмин приступит к работе не позже середины декабря.