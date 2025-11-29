WSJ: Уиткофф предложил Киеву добиваться освобождения от пошлин, а не Tomahawk

Спецпосланник президента США разъяснил Украине, что отсрочка пошлин сняла бы нагрузку на экономику страны, в то время как "горстка ракет" ничего не решит

Редакция сайта ТАСС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Chip Somodevilla/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф предложил Украине добиваться освобождения от пошлин со стороны Вашингтона на 10 лет вместо поставок ракет Tomahawk на фронт. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, Уиткофф разъяснил Украине, что отсрочка пошлин сняла бы нагрузку на экономику страны, в то время как "горстка ракет" ничего не решит.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.