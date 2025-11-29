Мерц считает удачей, что родился в Западной Германии

В то же время канцлер ФРГ отметил, что решения в Бундестаге всегда были спорными

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что считает "личной удачей" то, что он родился в Западной, а не в Восточной Германии во времена разделения страны.

"Мне повезло - и это не более чем удача и случайность, - что я родился и вырос на Западе [Германии]", - сказал Мерц в Магдебурге на земельном партийном съезде ХДС в Саксонии-Анхальт. Его слова приводит агентство DPA.

В то же время канцлер отметил, что решения в Бундестаге всегда были спорными, например, после объединения Германии в 1990 году. Но эти споры, по словам Мерца, давно забыты. Совсем недавно коалиционное правительство в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ несколько дней дискутировало по вопросу пенсионной реформы. "Эта дискуссия была правильной и необходимой", - утверждал он. В целом Мерц призвал к большей сдержанности в политических дебатах.

3 октября на торжественной церемонии по случаю 35-летней годовщины объединения Германии в Саарбрюккене Мерц заявил, что путь к свободе западных немцев стал возможным только благодаря помощи американцев, британцев и французов, а жители ГДР "сами себя освободили". В 1990 году успешные переговоры с державами - победительницами во Второй мировой войне по формуле "два плюс четыре" (ГДР и ФРГ, а также СССР, США, Великобритания и Франция) привели к объединению Германии. Одним из архитекторов германского единства в ФРГ называют первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Предвестником объединения стала "мирная революция в ГДР", когда в 1989 году тысячи граждан вышли на улицы городов под лозунгом "Мы - народ". Месяц спустя пала Берлинская стена.

3 октября 1990 года пять земель бывшей ГДР - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав ФРГ. Спустя 35 лет после объединения, несмотря на все усилия федерального правительства, уровень жизни жителей восточных регионов страны все равно уступает уровню жизни населения западных земель. Многие восточные немцы до сих пор недовольны своей ролью в обществе и считают, что к их мнению недостаточно прислушиваются.