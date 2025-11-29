Kan: украинский Ан-124 забрал военные грузовики США в Израиле и улетел в ОАЭ

Транспортный самолет прилетел за большим количеством военного оборудования

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Украинский транспортный самолет Ан-124 28 ноября приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион, где на его борт были загружены американские военные грузовики Oshkosh с большим количеством военного оборудования. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, Ан-124 прилетел в Израиль из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). После взлета из Бен-Гуриона самолет вернулся в ОАЭ, сделав посадку в Грузии, указывает гостелерадиокомпания.

Kan также публикует кадры погрузки военных грузовиков Oshkosh на борт Ан-124 в аэропорту Бен-Гурион.