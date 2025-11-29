Экс-генерал ФРГ указал на разницу в оценке угрозы от РФ у экспертов США и Европы

Харальд Куят указал, что по согласно докладу семи американских спецслужб Россия "не имеет намерения" нападать на Европу, в то время как ЕС оценивает этот вопрос иначе

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Разница в оценке угрозы, якобы исходящей от РФ, со стороны экспертов из Соединенных Штатов и Европы вызывает вопросы. Такое мнение выразил германский генерал в отставке Харальд Куят, экс-глава Военного комитета НАТО, а также бывший генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ).

Отвечая на вопрос швейцарского журнала Die Weltwoche, планирует ли Россия напасть на Европу, он обратил внимание на ежегодный доклад по оценке угроз семи американских спецслужб, которые "располагают превосходными техническими разведывательными возможностями в космосе и за его пределами". По его словам, авторы этого доклада еще при администрации экс-президента США Джо Байдена в 2024 году приходили к выводу, что Россия "не имеет такого намерения". "Эта оценка была вновь подтверждена в текущем анализе угроз Соединенных Штатов от 18 марта этого года", - подчеркнул эксперт.

"Естественно, возникает вопрос, как возникло это противоречие: почему мы (европейцы - прим. ТАСС) оцениваем этот вопрос угрозы иначе, чем Соединенные Штаты?" - отметил Куят. Он также поставил под вопрос адекватность оценки европейских коллег с учетом того, что "американцы имеют в этом вопросе особый вес благодаря своим гораздо более широким и эффективным разведывательным возможностям".

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью утверждения политиков стран Европы о возможной войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.