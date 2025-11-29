Глава МИД Франции считает, что ЕС может принять решение по активам РФ 18 декабря

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро © Jessica Lee - Pool/ Getty Images

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро полагает, что страны ЕС 18 декабря на саммите в Брюсселе могут принять решение относительно замороженных активов РФ.

"Приоритет номер один - гарантировать блокирование российских активов, находящихся в Европе. Это значительный рычаг, который позволит нам влиять на параметры будущего мира, - заявил министр в интервью еженедельнику La Tribune Dimanche. - Все это будет предметом обсуждений в ближайшие дни, которые, как я надеюсь, приведут к принятию решения на заседании Европейского совета 18 декабря".

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, страны Европы "намерены защитить Украину от финансовых трудностей в ближайшие два года в том случае, если конфликт продолжится".

Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что быстрая финализация плана Европейского союза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на достижение потенциального мирного соглашения. По ее данным, возражения Де Вевера подготовлены для предстоящего саммита ЕС 18-19 декабря, на котором лидеры должны определить дальнейший подход к поддержке Киева.

В четверг бельгийская компания Euroclear предупредила, что использование замороженных российских активов в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС и отпугнет инвесторов. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, вне зависимости от схемы, по которой может произойти экспроприация активов, это будет воровством. Он предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд золотовалютных резервов РФ. €180 млрд хранятся на счетах Euroclear. В 2025 году ЕС перевел Украине €18,1 млрд из доходов от активов РФ.