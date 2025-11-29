Венесуэла осудила слова Трампа о закрытии воздушного пространства республики

Боливарианская Республика призвала международное сообщество отвергнуть акт агрессии со стороны США

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 29 ноября. /ТАСС/. Венесуэла решительно осуждает слова президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Боливарианской Республикой и призывает международное сообщество отвергнуть этот акт агрессии. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Венесуэлы, опубликованном в Telegram-канале главы внешнеполитического ведомства Ивана Хиля Пинто.

"Боливарианская Республика Венесуэла решительно осуждает публичное заявление, опубликованное сегодня в социальных сетях президентом Соединенных Штатов, в котором он пытается экстерриториально применить незаконную юрисдикцию США к Венесуэле, отдавать приказы и угрожать суверенитету национального воздушного пространства, территориальной целостности, авиационной безопасности и суверенитету венесуэльского государства", - сообщил МИД.

Внешнеполитическое ведомство указало, что "подобные заявления представляют собой враждебную, одностороннюю акцию, несовместимую с элементарными принципами международного права", и агрессию против Венесуэлы, Латинской Америки и Карибского бассейна. "Боливарианское правительство предупреждает, что Венесуэла не будет выполнять приказы, подчиняться угрозам или вмешательству со стороны какой-либо иностранной державы", - подчеркивается в заявлении МИД. В нем также говорится, что действия американского правительства в одностороннем порядке приостановили регулярные, еженедельные рейсы для возвращения мигрантов из США в Венесуэлу.

МИД Венесуэлы обратился с призывом к международному сообществу, суверенным правительствам, ООН и многосторонним организациям "решительно отвергнуть аморальный акт агрессии", который равносилен угрозе суверенитету и безопасности Венесуэлы, Карибского бассейна и Южной Америки.

Угрозы со стороны США

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Трамп дал разрешение ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. 11 ноября президенту США были представлены планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Венесуэлы.