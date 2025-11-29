В Гвинее-Бисау объявили состав переходного правительства из 28 человек

В их числе пять военных, но большинство членов правительства - политики, близкие к свергнутому президенту Умару Сисоку Эмбало

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 29 ноября. /ТАСС/. Военные, захватившие власть в Гвинее-Бисау, объявили состав переходного правительства из 28 человек. В их числе пять военных, остальные - гражданские, сообщила газета Democrata.

Главой МИД стал Жоау Бернарду Виейра, министром по делам администрации президента, совета министров и парламента - Усна Антониу Куаде, министром внутренних дел и общественного порядка - бригадный генерал Мамасалиу Эмбало, министром национальной обороны - генерал-майор Стив Ласана Мансали, министром юстиции и прав человека - Карлуш Пинту Перейра. Большинство членов правительства - политики, близкие к свергнутому президенту Умару Сисоку Эмбало.

Ранее новым премьер-министром Гвинеи-Бисау был назначен Илидиу Виейра Те, в предыдущем правительстве он занимал пост министра финансов.

Все назначения произведены указом президента на переходный период Гвинеи-Бисау Орта Инта-а.

26 ноября военные захватили в Гвинее-Бисау власть в результате государственного переворота, сместив президента республики Умару Сисоку Эмбало. Военные объявили, что приостановили работу всех государственных институтов, а вся полнота власти перешла в руки Высшего военного командования по восстановлению порядка. Его главой назначен генерал-майор Орта Инта-а, который 27 ноября вступил в должность президента на переходный период Гвинеи-Бисау.

Военные распорядились прекратить подсчет голосов на состоявшихся президентских и парламентских выборах. Их результаты избирком собирался объявить 28 ноября. Сисоку Эмбало участвовал в президентских выборах, добиваясь переизбрания на второй срок. В ночь на пятницу военные освободили Сисоку Эмбало и дали ему возможность покинуть страну. Сейчас он находится в Республике Конго.