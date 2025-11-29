В Киргизии пройдут досрочные парламентские выборы

На 90 мандатов претендуют 460 кандидатов

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. Досрочные выборы в Жогорку кенеш (однопалатный парламент) пройдут в Киргизии. На 90 депутатских мандатов претендуют 460 кандидатов.

В этот раз выборы пройдут по новым правилам: в июне президент республики Садыр Жапаров утвердил поправки, в соответствии с которыми парламент теперь формируется по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов, от каждого из которых будут избраны по три депутата. Порог явки на выборах не предусмотрен, они будут признаны состоявшимися независимо от числа проголосовавших избирателей. Предыдущий, седьмой, состав Жогорку кенеша был избран в 2021 году по смешанной системе: частично по партийным спискам, частично по одномандатным округам.

Кандидаты без партий

В этот раз партии тоже имели право выдвигать своих кандидатов. Однако, как рассказала ТАСС зампредседателя ЦИК Киргизии Айдана Жупуева, этой возможностью воспользовалась лишь социал-консервативная партия "Ынтымак" ("Сплоченность"), которая представила девять претендентов. Основная часть кандидатов - самовыдвиженцы.

С отменой партийных списков стало невозможным соблюдение требования о возрастных и гендерных квотах среди кандидатов. Ранее в списках партий должно было быть не менее 30% женщин и обязательно молодые люди до 30 лет. По данным ЦИК, в этот раз среди кандидатов 189 женщин и 271 мужчина, а молодежи - чуть более 10 человек.

Еще одной особенностью этой кампании стало то, что на новые сроки выдвинулись почти 80 из 90 депутатов прежнего созыва.

Как отметил в беседе с ТАСС глава киргизского экспертного центра "Ой ордо" ("Центр мысли") Игорь Шестаков, эпоха политических партий, которые на протяжении последних 20 лет играли ключевую роль при формировании высшего законодательного органа власти в Киргизии, фактически завершилась. Он пояснил, что за эти годы партии не стали в республике эффективным инструментом по защите и продвижению интересов избирателей. Эксперт предположил, что после формирования нового состава парламента депутаты начнут заниматься законотворчеством, а не ведением политических боев.

ЦИК отчитался о готовности

В этот раз парламентские выборы проводятся в Киргизии досрочно. По конституции очередные выборы в Жогорку кенеш должны были состояться в ноябре 2026 года, а спустя всего полтора месяца - президентские. Чтобы развести по времени эти события, депутаты предыдущего созыва 25 сентября приняли решение о самороспуске, а 30 сентября была назначена дата новых выборов.

Как сообщила ТАСС Жупуева, несмотря на сжатые сроки для организации процесса, Центризбирком полностью готов к проведению голосования. По ее словам, специалисты трижды успешно провели тестирование оборудования перед отправкой на избирательные участки. Все участки оснащены техникой для считывания биометрических данных, чтобы избежать фальсификаций, а также электронным урнами. Сразу после закрытия участков они передадут предварительные итоги на центральный сервер ЦИК. Но официальные результаты будут подведены после ручного подсчета бюллетеней. Окончательные данные ЦИК должен обнародовать не позднее 15 декабря.

В список избирателей в Киргизии включены 4,294 млн человек. На территории республики для них открыты 2 492 участка, для голосования за рубежом - 100 участков в 89 городах 34 стран. 40 участков будут принимать избирателей в России, где, по данным МИД республики, находятся около 600 тыс. киргизских граждан. В Москве сформировано 7 участков, по 2 в Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске, и по одному еще в 27 российских городах.

Наблюдатели отмечают соответствие международным стандартам

За ходом голосования в этот раз следят порядка 780 международных наблюдателей. Самую многочисленную команду отправили структуры ОБСЕ. От БДИПЧ и Парламентской ассамблеи этой организации за выборами в республике будут наблюдать почти 390 человек.

Своих наблюдателей в Киргизию также направили СНГ, ШОС, Парламентская ассамблея ОДКБ, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества, а также Центризбиркомы примерно 20 государств.

Как отметил глава миссии наблюдателей от СНГ, первый заместитель генсека Содружества Игорь Петришенко, подготовка к этим выборам в Киргизии соответствовала требованиям ее законодательства и международным стандартам.

Избирательные участки будут открыты с 08:00 по местному времени (05:00 мск) до 20:00 (17:00 мск).