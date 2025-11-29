В Гондурасе пройдут выборы президента, членов парламента и мэров

На высший государственный пост претендуют пять кандидатов

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 30 ноября. /ТАСС/. В Гондурасе пройдут всеобщие выборы, в ходе которых жители республики выберут президента, членов однопалатного парламента, мэров и членов муниципальных собраний. Действующая глава государства Сиомара Кастро в соответствии с конституцией не может баллотироваться на второй срок.

Президентские выборы в стране состоятся в один тур, а победитель будет определен простым большинством голосов. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов, однако наибольшие шансы возглавить Гондурас в 2026 - 2030 годах имеют Рикси Монкада, представляющая правящую левоориентированную Партию свободы и перестройки, Сальвадор Насралла от правоцентристской Либеральной партии, а также Насри Асфура из консервативной Национальной партии.

Помимо главы государства и трех вице-президентов, Гондурас изберет 128 депутатов Конгресса, 20 депутатов Центральноамериканского парламента (PARLACEN). Кроме того, будут определены 298 мэров и 2 168 членов муниципальных советов. Губернаторов выбирать не придется - согласно местному законодательству, они являются административными представителями президента в департаментах и назначаются лично главой государства.

Программы кандидатов

Политические расклады в Гондурасе накануне выборов определяются крайней степенью поляризованности общества. Равно как и программы основных претендентов на президентское кресло.

Монкада позиционирует себя в качестве продолжателя курса действующей главы государства Кастро, ставшей в 2022 году первой в истории страны женщиной-президентом. Монкада является близкой соратницей Кастро, в ее кабинете занимала должности министра финансов и министра обороны. Основа предвыборных обещаний - укрепление и расширение социальных программ, направленных на широкие народные массы. Намеревается реформировать систему налогообложения и бороться с уклонением от уплаты налогов, а также сделать кредиты доступными для населения. Выступает за социальную справедливость и отмену льгот для крупных корпораций. Во внешней политике планирует продолжать сотрудничество с Венесуэлой и Кубой. Интересен также и вопрос развития сотрудничества с Пекином. Монкада поддерживает политику действующего президента, которая пошла на разрыв дипотношений с Тайванем и углубление связей с Китаем.

Одним из наиболее противоречивых кандидатов является Сальвадор Насралла, который на этих выборах баллотируется от Либеральной партии. Он уже принимал участие в выборах в 2013, 2017 и 2021 годах, но каждый раз терпел поражение. В итоге в 2021 году Насралла решил снять свою кандидатуру, но войти в команду победившей в итоге Кастро. В 2022 - 2024 годах он занимал пост первого вице-президента в ее правительстве, после чего обвинил главу государства в том, что она не дает ему никакой власти, а свою должность он занимает, по сути, номинально.

Среди предвыборных обещаний Насралла - усиление борьбы с коррупцией, курс на децентрализацию правительства и повышение роли местного самоуправления. Он предлагает развивать туризм и инвестировать в инфраструктуру. Намеревается работать над повышением эффективности госаппарата, что неминуемо повлечет за собой сокращения госслужащих. Он говорит о необходимости снятия барьеров для мелкого бизнеса и упрощение процедуры регистрации предприятий. Политик также пообещал, что в случае своей победы немедленно разорвет отношения с Венесуэлой и восстановит их с Тайванем.

Представляющий консервативную партию Насри Асфура является третьим, согласно опросам общественного мнения, наиболее вероятным победителем президентских выборов. В прошлом - успешный мэр Тегусигальпы, о результатах работы которого говорит тот факт, что он был переизбран столичным градоначальником на второй срок подряд. В 2021 году выставил свою кандидатуру на президентских выборах, которые проиграл Сиомаре Кастро.

В своей избирательной программе политик выступает за создание рабочих мест, крупные инфраструктурные проекты и строительство социального жилья. Обещает навести порядок с хищениями электроэнергии. Позиционирует себя в качестве ярко выраженного антикитайского и проамериканского кандидата: намерен восстановить отношения с Тайванем и развивать торговые связи с Вашингтоном.

Предвыборные расклады

Оценки опросов общественного мнения относительно электоральных предпочтений избирателей расходятся.

Например, в опубликованном 26 ноября опросе мексиканской компании Tresearch победа с результатом в 44,8% голосов предрекается Монкаде, ее ближайший преследователь - Насралла - получает 19,6%, а за Асфуру готовы проголосовать 14,8%. Доля неопределившихся - 17,6%. В ходе предыдущих выбором именно опрос Tresearch наиболее точно предсказал победу Кастро.

В свою очередь сентябрьский опрос Gallup объявляет победителем с результатом в 27% Насраллу, а Монкада, согласно исследованию, занимает второе место с 26%. Асфура - третий с результатом 24%. Часть других прогнозов также показывает разные результаты, зависящие, прежде всего, от политической аффилированности опросных фирм.

Внешний фактор

Накануне президентских выборов в Гондурасе о своих предпочтениях высказался президент США Дональд Трамп. Он призвал жителей центральноамериканской страны отдать свой голос за Асфуру. Монкаду как представительницу левой партии он привычно назвал коммунисткой, а Насраллу - "почти коммунистом". Асфура, по мнению Трампа, является "другом свободы", и американский лидер пообещал всестороннюю поддержку Гондурасу со стороны Вашингтона в случае победы кандидата от Национальной партии.

В знак подтверждения серьезности своих намерений он также объявил о помиловании бывшего гондурасского лидера Хуана Орландо Эрнандеса, который был приговорен в США к 45 годам тюремного заключения за наркоторговлю. Примечательно, что Асфура был одним из ключевых руководителей Национальной партии, членом которой был и президент Эрнандес. Лично Асфура не фигурирует в уголовных делах, однако в гондурасском обществе сложилось мнение о его связях с осужденным главой государства.

Комментируя электоральные рекомендации президента США народу Гондураса, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Трампа в прямом вмешательстве в дела центральноамериканской страны. "Налицо, конечно, грубое вмешательство в избирательные процессы, внутренние дела суверенного государства", - отметила дипломат. При этом она указала, что Россия исходит из позиции того, что на запланированных на 30 ноября всеобщих выборах народ Гондураса "в соответствии с национальным законодательством, с чувством собственного достоинства, сделает свой осознанный, подлинно демократический, а не навязываемый кем-либо извне выбор".

Предвыборная обстановка в Гондурасе накалилась еще до рекомендаций Трампа. В конце октября Генеральная прокуратура республики объявила о начале масштабного расследования по делу о сговоре с целью фальсификации предстоящих всеобщих выборов. По данным прокуратуры, аудиозаписи, предоставленные членом Национального избирательного совета Марлоном Очоа, свидетельствуют о предполагаемом преступном сговоре, в который вовлечены другой член избирательного органа Коссет Лопес, депутат Национального конгресса Томас Самбрано и действующий военнослужащий, чья личность пока не установлена. На опубликованных фонограммах заговорщики планировали подачу жалоб на итоги голосования, а также затягивания процедуры обнародования голосов. В ответ Кастро распорядилась привлечь армию для обеспечения "безопасности, охраны, хранения и транспортировки избирательных материалов до, во время и после проведения выборов".

Избирательные участки будут открыты с 07:00 по местному времени (16:00 мск) до 17:00 (02:00 мск 1 декабря) с возможностью продления на час в случае высокой активности голосующих.