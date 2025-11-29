В Иракском Курдистане в ходе вооруженной вылазки погиб человек

Еще несколько получили ранения

ТУНИС, 30 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще несколько ранены в результате атаки неизвестных вооруженных лиц в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане. Об этом сообщило МВД автономного региона.

По его информации, которую приводит курдский телеканал Rudaw, группа мятежников перекрыла дорогу, по которой перемещались бензовозы, и открыла огонь по местным жителям. "В результате стрельбы один гражданин погиб, несколько получили ранения", - сообщило ведомство.

Как уточняет агентство INA, инцидент произошел на дороге между городами Эрбиль и Гвер, неподалеку от нефтеперерабатывающего завода Lanaz.

МВД Иракского Курдистана связывает это нападение с атакой на крупнейшее газовое месторождение Хор-Мор. 27 ноября оно подверглось атаке неизвестного беспилотника. Произошедший на объекте пожар привел к отключению подачи электроэнергии по всему региону Иракского Курдистана. Ни одна вооруженная группировка пока не взяла на себя ответственности за нападение, следственный комитет ведет расследование.