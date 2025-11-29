Кандидат в президенты Гондураса обвинила Трампа во вмешательстве в выборы

Президент США ранее призвал жителей республики не голосовать за Рикси Монкаду и назвал ее коммунисткой

МЕХИКО, 30 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Гондураса от правящей Партии свободы и перестройки Рикси Монкада заявила на пресс-конференции, что считает недавние публичные обращения президента США Дональда Трампа в поддержку ее соперников вмешательством во внутренние дела республики и нарушением предвыборной тишины.

"Почему за три дня до выборов президент Соединенных Штатов делает два заявления в пользу кандидатов двухпартийной системы? Потому что он потерпел поражение, его марионеточные кандидаты не справились. И раз он потерпел поражение, ему пришлось нарушить тишину и провести два акта предвыборной кампании против кандидата сопротивления, которого сопровождает народ Гондураса", - заявила она в ходе своего выступления, которое транслировалось на странице ее партии в Х.

Монкада подчеркнула, что пользуется широкой поддержкой населения, поскольку ее программа ориентирована на демократизацию экономики, принятие закона о налоговой справедливости и упрощение системы кредитования. "Ему [Дональду Трампу] пришлось сделать две публикации [в Х], потому что сильна наша программа, силен народ, и вместе со своим кандидатом народ уже нанес им поражение", - добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал жителей центральноамериканской страны в ходе предстоящих в воскресенье выборов отдать свой голос за кандидата от Национальной партии Насри Асфуру. Монкаду как представительницу левой партии он назвал коммунисткой, а кандидата от Либеральной партии Сальвадора Насраллу - "почти коммунистом". Асфура, по мнению Трампа, является "другом свободы", и американский лидер пообещал всестороннюю поддержку Гондурасу со стороны Вашингтона в случае победы кандидата от Национальной партии. Он также пообещал помиловать отбывающего 45-летнее наказание в США по обвинению в наркотрафике бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, однопартийца Асфуры.