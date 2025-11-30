Дочь Трампа показала фото президента США с внуком Александром
Редакция сайта ТАСС
00:29
ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Дочь президента США Дональда Трампа Тиффани опубликовала в X фотографию американского лидера с внуком Александром.
"Дедушка и Александр усердно работают", - обозначила она в описании к фотографии.
На фото Трамп сидит с внуком на коленях и смотрит в телефон, у него на голове красная кепка с надписью "Трамп был во всем прав".
16 мая Тиффани Трамп сообщила о рождении сына. Мальчика назвали Александр Трамп Булос, это 11-й внук американского президента.