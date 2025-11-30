Во Флориде из-за приближения самолета к резиденции Трампа подняли истребитель

Воздушное судно вывели из этой зоны, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Истребитель ВВС США был поднят в воздух 29 ноября в связи с тем, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство над резиденцией президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (штат Флорида). Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

"Истребитель F-16 перехватил гражданский самолет, который в субботу во второй половине дня нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде, - говорится в заявлении. - Воздушное судно было безопасно выведено из этой зоны".

Инцидент произошел около 16:20 по времени восточного побережья (00:20 мск 30 ноября). Командование отметило, что ранее на этой неделе имели место несколько аналогичных нарушений.

Трамп находится во Флориде с 25 ноября. Его возвращение в Вашингтон ожидается 30 ноября.