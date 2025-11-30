В Киргизии началось голосование на досрочных парламентских выборах

Республике предстоит избрать 90 депутатов восьмого созыва

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. Избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Жогорку кенеш (однопалатный парламент) открылись в Киргизии в 08:00 (05:00 мск).

Сегодня республике предстоит избрать 90 депутатов восьмого созыва. Голосование проходит по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов, от каждого из которых будут избраны по три депутата. Всего на места в парламенте претендуют 460 кандидатов.

Ранее в ЦИК республики рассказали ТАСС, что все избирательные участки оснащены электронными урнами, которые сразу после завершения голосования передадут предварительные итоги на центральный сервер. Но официальные результаты будут подведены после ручного подсчета бюллетеней, а окончательные итоги должны быть объявлены до 15 декабря.

Порог явки на этих выборах не предусмотрен. Они будут признаны состоявшимися независимо от числа проголосовавших. На следующий день после голосования - 1 декабря - в школах и других учебных заведениях, где располагаются избирательные участки, будет проводиться санобработка, а обучение пройдет в дистанционной форме.

В список избирателей в Киргизии включены 4,294 млн человек. На территории республики для них открыты 2 492 участка, для голосования за рубежом - 100 участков в 89 городах 34 стран. 40 участков будут принимать избирателей в России, где, по данным МИД республики, находятся около 600 тыс. киргизских граждан. В Москве сформировано семь участков, по два в Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске, и по одному еще в 27 российских городах. На предыдущих выборах за рубежом всего было открыто 59 избирательных участков.

Личный состав МВД Киргизии переведен на усиленный режим несения службы. В день голосования в обеспечении правопорядка задействованы несколько тысяч милиционеров.

В этот раз выборы проводятся досрочно. По конституции очередные выборы в Жогорку кенеш должны были состояться в ноябре 2026 года, а спустя всего полтора месяца - президентские. Чтобы развести по времени эти события, депутаты предыдущего созыва 25 сентября приняли решение о самороспуске.