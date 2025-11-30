ВВС КНДР получат новые стратегические средства

По словам лидера республики Ким Чен Ына, Трудовая партия Кореи рассчитывает, что ВВС сыграют свою роль в качестве "средства сдерживания ядерной войны"

Редакция сайта ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Korea Broadcasting System via AP

СЕУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ВВС Корейской народной армии (КНА) будут переданы новые стратегические средства, перед ними будет поставлена новая "важная задача". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

28 ноября Ким Чен Ын принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию ВВС, в Кальмаском аэропорту, который относится к 59-му полку имени героя Киль Ён Чжо при второй авиационной дивизии. "Его сопровождала уважаемая дочь", - информирует агентство. В частности, по случаю юбилея ВВС состоялось специальное заседание, на котором выступил Ким Чен Ын.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что нашим ВВС будут переданы новые стратегические военные средства, им будет поручена новая важная задача", - указывает ЦТАК. По словам Ким Чен Ына, Трудовая партия Кореи рассчитывает, что ВВС сыграют свою роль в качестве "средства сдерживания ядерной войны".

Для руководителя народной республики в ходе праздничных мероприятий был организован демонстрационный полет. В частности, перед Ким Чен Ыном выступили летчицы Ан Ок Гён и Сон Чу Хян, которым он послал "теплый привет". В своей речи генеральный секретарь Трудовой партии Кореи отметил, что исход воздушного боя определяется не современностью истребителей, а несгибаемым духом летчиков. По случаю юбилея Ким Чен Ын вручил ВВС КНА одну из высших государственных наград - Орден Ким Чен Ира.