МИД Казахстана выразил протест в связи с атакой на инфраструктуру КТК

В заявлении официального представителя ведомства Айбека Смадиярова также сказано, что произошедшее рассматривается как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны с Киевом

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Березнюк/ ТАСС, архив

АСТАНА, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест в связи с атакой на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Айбека Смадиярова.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска", - отмечается в заявлении. Там также сказано, что это уже третий акт агрессии против гражданского объекта, работа которого гарантирована нормами международного права.

В МИД напомнили, что Казахстан как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. "Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы", - пояснили в пресс-службе.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что рассматривают атаку на инфраструктуру КТК как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны с Киевом. "Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", - говорится в заявлении.

29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было атаковано безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. По данным пресс-службы КТК, дальнейшая его эксплуатация невозможна.