Явка на выборах в Киргизии за два часа голосования составила 3,89%

Проголосовали более 167 тыс. избирателей, сообщил глава ЦИК Тынчтык Шайназаров

Бишкек, Киргизия © Владислав Ногай/ ТАСС

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. Явка на досрочных парламентских выборах в Киргизской Республике за два часа голосования составила 3,89%. Об этом заявил глава ЦИК Киргизии Тынчтык Шайназаров.

Избирательные участки в Киргизии открылись в 08:00 по местному времени (05:00 мск). "Позвольте вам предоставить сведения относительно явки избирателей по состоянию на 10 часов 30 ноября текущего года. По состоянию на 10 часов проголосовало 167 тысяч 72 избирателя, в процентном соотношении этот показатель составляет 3,89%", - сказал он.

Как ранее сообщал ЦИК, в Киргизии в список избирателей включено 4,294 млн человек. На территории республики для них открыто 2 492 участка, для голосования за рубежом - 100 участков в 89 городах 34 стран.

Парламентские выборы

В этот раз парламентские выборы проводятся в Киргизии досрочно. По конституции очередные выборы в Жогорку кенеш (Верховный совет) должны были состояться в ноябре 2026 года, а спустя всего полтора месяца - президентские. Чтобы развести по времени эти события, депутаты предыдущего созыва 25 сентября приняли решение о самороспуске.

Впервые за полтора десятка лет выборы пройдут по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов, от каждого из которых будут избраны по три депутата. В общей сложности на 90 мест в Жогорку кенеше претендуют 460 кандидатов. Благодаря использованию электронных урн предварительные результаты появятся сразу же после закрытия избирательных участков. Окончательные итоги ЦИК должен огласить не позднее 15 декабря.