На Украине адмирала Ушакова причислили к участникам реализации "российского империализма"

По закону местным властям нужно "декоммунизировать" и убрать из публичного пространства все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем русского адмирала

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Русский адмирал Федор Ушаков причислен на Украине к лицам, реализующим политику "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

Федор Федорович Ушаков (1745-1817 годы) - русский флотоводец, адмирал (1799), командовал Черноморским флотом и российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Он прославился в русско-турецких войнах. Не потерял в боях ни одного корабля, и ни один его подчиненный не попал в плен.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.