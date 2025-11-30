В Приднестровье начался единый день выборов депутатов парламента

Всего на 33 депутатских мандата претендуют 45 человек

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. В Приднестровье, где проживают свыше 200 тыс. граждан РФ, началось голосование на очередных выборах в Верховный совет (парламент) и местные органы власти непризнанной республики. По данным Центральной избирательной комиссии, участки для голосования открываются в 08:00 (09:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск). Согласно местному избирательному кодексу, здесь нет обязательного порога явки для признания выборов состоявшимися.

Всего на 33 депутатских мандата в парламенте Приднестровья претендуют 45 человек. Из них 32 являются действующими депутатами. В сельские и поселковые советы народных депутатов баллотируется 491 кандидат на 469 мест. В городских и районных советах на 183 депутатских мандата претендуют 235 кандидатов.

Депутаты Верховного совета избираются сроком на пять лет по мажоритарной системе. Традиционно кандидаты баллотируются как самовыдвиженцы в своих избирательных округах, в местном парламенте нет фракций. Полномочия парламента Приднестровья сильно ограничены. Президент назначает правительство, имеет право накладывать вето на законы.