Белоруссия получила ответ Литвы на запрос об инциденте на Игналинской АЭС

Согласно сообщению, в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов произошло возгорание

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. МЧС Белоруссии получило ответ от литовской стороны на запрос об инциденте на территории демонтируемой Игналинской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Как проинформировали в министерстве, согласно сообщению, в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов произошло возгорание. Пожар был потушен, пострадавших нет, выброса радиоактивных материалов не произошло.

"Событие предварительно классифицируется как "ниже шкалы" по Международной шкале ядерных и радиологических событий МАГАТЭ. Внешняя помощь не потребовалась", - добавили в пресс-службе.

Пожар на Игналинской АЭС произошел во вторник, возгорание оперативно потушили. В результате инцидента никто не пострадал. Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от литовской стороны немедленно предоставить полные данные о произошедшем инциденте.