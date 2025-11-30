В Киргизии в ходе парламентских выборов не зафиксировали серьезных нарушений

Зампредседателя ЦИК республики Айдана Жупуева сообщила, что в комиссии создана специальная группа, которая обязана реагировать на сигналы о нарушениях со стороны претендентов на депутатские мандаты

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. Серьезных нарушений в ходе проведения 30 ноября досрочных парламентских выборов в Киргизии не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя ЦИК страны Айдана Жупуева.

"Серьезных нарушений на данный час нет. Если есть нарушения со стороны кандидатов или их представителей, мы сразу отправляем информацию в правоохранительные органы", - сказала она. В частности, в ЦИК создана специальная группа, которая обязана реагировать на поступающие сигналы о нарушениях со стороны претендентов на депутатские мандаты.

В то же время, добавила Жупуева, "иногда фиксируются" неполадки в работе оборудования, используемого на избирательных участках. "Иногда поступает недостоверная информация, говорят, что происходят сбои оборудования. Сбой означает, что <…> оборудование вообще не работает. У нас есть неполадки, технические неполадки", - уточнила она.

Жупуева добавила, что в республике перед выборами была сформирована группа технической поддержки - ГТП. В ее обязанности входит реагирование на жалобы по техническим неполадкам и их устранение. В ее состав по республике входят 600 человек.

Парламентские выборы в этот раз проводятся в Киргизии досрочно. Согласно конституции, очередные выборы в Жогорку кенеш (однопалатный парламент) должны были состояться в ноябре 2026 года, а спустя всего полтора месяца - президентские. Чтобы развести по времени эти события, депутаты предыдущего созыва 25 сентября приняли решение о самороспуске. Впервые за полтора десятка лет выборы пройдут по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов, от каждого из которых будут избраны по 3 депутата. В общей сложности на 90 мест в Жогорку кенеше претендуют 460 кандидатов. Благодаря использованию электронных урн предварительные результаты появятся сразу же после закрытия избирательных участков. Окончательные итоги ЦИК должен огласить не позднее 15 декабря. По данным ЦИК, на 12:00 по местному времени (09:00 мск) явка на досрочных парламентских выборах составила 12,07% (около 580 тыс. человек).