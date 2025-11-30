Помощник главы Минобороны Белоруссии: ЕС открыто готовится к войне

Несмотря на это, белорусская сторона выступает за конструктивное взаимодействие, отметил Валерий Ревенко

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Белоруссия выступает за конструктивное взаимодействие, несмотря на открытую подготовку Евросоюза к войне, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Несмотря ни на какие вызовы, провокации, мы стремимся показать, что Республика Беларусь за конструктивное взаимодействие. Мы пригласили практически все государства - члены Евросоюза, секретариат ОБСЕ для того, чтобы они воочию могли наблюдать за нашими учениями (совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025", прошедшие в сентябре - прим. ТАСС), четко поняли, что у нас оборонительная составляющая", - сказал он в интервью телекомпании "ВоенТВ".

По словам Ревенко, большинство государств - членов Евросоюза проигнорировали приглашение Минобороны республики. "Почему? Это элементарно. Потому что их политика направлена на обострение, подготовку к войне, чего они абсолютно не скрывают. Соответственно, им невыгодно видеть реалии, которые происходят на нашей земле", - объяснил он.

Как отметил помощник министра обороны, освещать ход маневров в республике были приглашены порядка 150 журналистов из 15 государств. "Мы четко раскрыли, показали все замыслы нашего учения", - добавил Ревенко.