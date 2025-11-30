В Исландии хотели бы видеть от США больше уважения международного права

При этом глава МИД Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир подчеркнула, что отношения между Исландией и Соединенными Штатами в сфере безопасности "никогда не были такими хорошими, как сейчас, несмотря на то, что они ввели 15% пошлины"

МАДРИД, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир заявила, что ей бы хотелось видеть от Соединенных Штатов больше уважения к международному праву.

В ходе интервью испанской газете El Mundo ее спросили, как страна переживает все более активную конкуренцию США и Китая в Арктике. "Это вопрос, который маленькая страна задает себе постоянно, когда видит, как более крупные [государства], по всей видимости, делят мир на сферы влияния, - отметила дипломат. - От США, нашего самого важного союзника, мне бы хотелось видеть еще больше уважения к многосторонней системе и международному праву".

При этом глава МИД подчеркнула, что отношения между Исландией и Соединенными Штатами в сфере безопасности "никогда не были такими хорошими, как сейчас, несмотря на то, что они ввели 15% пошлины". "Наша оборонная стратегия основывается на двух столпах: членстве в НАТО и соглашении об обороне с США, подписанном в 1951 году", - добавила министр.