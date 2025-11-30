Жапаров призвал граждан Киргизии активнее голосовать на парламентских выборах

Редакция сайта ТАСС

© Владислав Ногай/ ТАСС

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал граждан активнее принимать участие в проводимых в республике досрочных парламентских выборах. Об этом он заявил в Бишкеке во время голосования на избирательном участке №1046, расположенном в здании Бишкекского государственного университета, на который он пришел вместе со своей супругой Айгуль.

"Призываю вас активнее принимать участие в этих выборах", - сказал он.

По словам президента, в республике были созданы необходимые условия для всех участников выборного процесса, в том числе избирателей и кандидатов.

"Во время предстоящих президентских выборов мы тоже будем применять систему и оборудование, которое используется во время сегодняшнего голосования", - отметил глава государства. Все избирательные участки в Киргизии оснащены оборудованием по биометрической идентификации граждан и электронным избирательными урнами, что позволяет избежать фальсификации результатов голосования. Согласно законодательству, следующие президентские выборы в Киргизии должны состояться в начале 2027 года.

В этот раз парламентские выборы проводятся в Киргизии досрочно. По конституции очередные выборы в Жогорку кенеш (однопалатный парламент) должны были состояться в ноябре следующего года, а спустя всего полтора месяца - президентские. Чтобы развести по времени эти события, депутаты предыдущего созыва 25 сентября приняли решение о самороспуске. Впервые за полтора десятка лет выборы пройдут по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов, от каждого из которых будут избраны по 3 депутата. В общей сложности на 90 мест в Жогорку кенеше претендуют 460 кандидатов. Благодаря использованию электронных урн, предварительные результаты появятся сразу же после закрытия избирательных участков. Окончательные итоги ЦИК должен огласить не позднее 15 декабря.